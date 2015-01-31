Nginx + Sni + ssl

Системное администрированиеЗавершен3 заявки149 просмотров
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Необходимо донастроить ssl на сервере.

Есть два купленных сертификата, для домена и сабдомена.

Для домена https настроен и работает, у сабдомена происходит ошибка.

Нужно разобраться, почему она происходит и исправить/донастроить.

Важно: хорошо в этом разбираться и сделать максимально быстро.

Указывайте свои сроки и цены, пожалуйста.

Nginx
9 лет назад
deardeer
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$20
1 день
Семен - мастер высшего класса. С двух слов понимает, что вам нужно сделать и как, а после с точностью выполняет задачу. Спасибо, буду обращаться.
приятный адекватный заказчик