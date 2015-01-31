Nginx + Sni + ssl

Необходимо донастроить ssl на сервере.

Есть два купленных сертификата, для домена и сабдомена.

Для домена https настроен и работает, у сабдомена происходит ошибка.

Нужно разобраться, почему она происходит и исправить/донастроить.

Важно: хорошо в этом разбираться и сделать максимально быстро.

Указывайте свои сроки и цены, пожалуйста.