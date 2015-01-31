Nginx + Sni + ssl

Здравствуйте. Необходимо настроить удаленный сервер под битрикс и развернуть на нем сайт. Все доступы предоставлю. Оплата сразу. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо донастроить ssl на сервере.
Есть два купленных сертификата, для домена и сабдомена.
Для домена https настроен и работает, у сабдомена происходит ошибка.
Нужно разобраться, почему она происходит и исправить/донастроить.
Важно: хорошо в этом разбираться и сделать максимально быстро.
Указывайте свои сроки и цены, пожалуйста.
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