Python/DjangoТребуется Адаптация/проверка работы сайта (на Python 2.6/Django 1.2.) на новой платформе хостинга.ЗадачаПроизвести настройку сайта на новом сервере, работающем на Ubuntu. Скомпилированные для FreeBSD бинарные файлы заменить на аналогичные для Ubuntu 16.04 64 bit.
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FreeBSD - это операционная система с открытым исходным кодом, основанная на системе UNIX. Она разработана для обеспечения высокой стабильности, надежности и производительности. FreeBSD широко используется в серверных окружениях, встраиваемых системах, а также в качестве рабочих станций разработчиков и любителей UNIX-подобных систем.
Зачем нужен администратор FreeBSD
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Управление системой
Администратор FreeBSD отвечает за установку, настройку и обновление операционной системы. Это включает в себя установку программного обеспечения, настройку сети, управление пользователями и многое другое.
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Обеспечение безопасности
Задача администратора FreeBSD - следить за безопасностью системы, устанавливать обновления безопасности, настраивать брандмауэры и другие средства защиты.
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Мониторинг и устранение проблем
Администратор отвечает за мониторинг работы системы, выявление проблем и их решение. Это включает в себя анализ журналов, мониторинг производительности и реагирование на сбои.
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Оптимизация работы системы
Администратор FreeBSD стремится к оптимизации работы системы, настройке ресурсов и производительности под конкретные нужды организации или проекта.
Преимущества работы с FreeBSD
Работа с FreeBSD имеет ряд преимуществ для администраторов. Эта операционная система обеспечивает стабильность, высокую производительность, отличное сообщество поддержки и широкие возможности настройки. Администраторы FreeBSD получают доступ к обширной документации, активным форумам и инструментам, помогающим в решении задач.
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- $30
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Необходимо поставить freebsd и настроить графическую оболочку кде Задачу нужно сделать сегодня Оставляйте заявки кто готов мне помочь Цена обсуждаема С уважениемFreeBSDСистемное программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
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