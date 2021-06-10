Добавить ip на сервер, перенести сайты

Поставили перед фактом замены ip на старом

сервере

i386, 2 Гб, FreeBSD 8.1-RELEASE-p12

, где хостятся 40-50 сайтов, требующие

php 5.2 + Zendoptimizer

(смена php 5.2 на более новую версию не планируется)

В наличии сервер

Intel Xeon E3-1245V2 PLUSNIC 1 Gbit - Intel 82574L

HDD4x HDD SATA 2,0 TB Enterprise

PLUSRAID Controller 4-Port SATA PCI-E - LSI MegaRAID SAS 9260-4i

RAM4x RAM 8192 MB DDR3 ECC (32 G

FreeBSD 12.1

Файловая система: UFS

php 7.3

Есть желание отказаться от допотопного сервера и перенести

сайты на тот, что в наличии.

Исполнителю предложить варианты решения данной задачи.

Требования:

- максимально возможный минимальный отклик сервера;

- высокая производительность;

Работа исключительно с FreeBSD