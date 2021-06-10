Развернуть сервер на Debian 9

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок576 просмотров

Развернуть сервер на Debian 9

1. Установить

- nginx version: nginx/1.18.0

- PHP 8.0.2 (cli) (built: Feb 19 2021 15:58:19) ( NTS )

- mysql select version() 8.0.23

- phpmyadmin

2. Будет два домена

* один прямой рабочий

* второй доступ по hosts

DebianMySQLNginxPHP
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