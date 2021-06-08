Настроить ESXI сервер

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Закрыт2 заявки447 просмотров

Настроить ESXI сервер, установить образы виртуальных машин и объеденить их в один домен. Работа через gui интерфейс vmware, web интерфейс и ssh. Объяснить мне, как это делается. 

4 года назад
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