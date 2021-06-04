Нужен админ для установка MySQl на Windows Server

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Есть база на Ubuntu и MySql надо сделать репликант на эту базу и открыть шлюз для Power BI. Оставьте коменты напишу

MySQLUbuntu
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