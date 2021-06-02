Sql server

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Закрыт4 заявки475 просмотров

Нужно до готового сайта, сделать sql сервер, с админом и клиентом. 

SQL
4 года назад
Kraziss
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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Дмитрий
 
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9 лет в сервисе
Был
год назад
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4 года назад
Илья
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
48 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад