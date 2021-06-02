Vncserver ubuntu

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Завершен1 заявка102 просмотра

Добрый день, задача такая: я создаю виртуальный сервер с Ubuntu 20 на cloud.yandex.ru Вам нужно установить графическую оболочку как на обычной компьютерной ubuntu, менеджер пакетов ubuntu software center, установить vncserver далее записать мне файл .txt с инструкцией всеми командами чтобы я дальше сам мог разворачивать такие же машины. Подключаться я буду с мака, программа vnc viewer, разрешение нужно 1280x800, и нужна доступность использования одного буфера обмена в маке и в убунте(копировал в маке, вставил текст в убунте). Так же добавить vncserver в автозапуск.

Ubuntu
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Выбранный исполнитель

az73
51 год
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Был
15 часов назад
4 года назад
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az73
51 год
8 лет в сервисе
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15 часов назад
4 года назад
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