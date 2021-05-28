Требуется консультант / project manager

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Требуется консультант с опытом project manager в проект по разработке iOS приложения (marketplace)

Необходимы общие знания AWS , Github

Непосредственно работу делать не нужно, но нужно быть на связи для консультации

Оплата понедельно договорная

Удобнее в telegram

iOS
4 года назад
Vadikkazz
Вадим 
40 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

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