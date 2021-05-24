Почистить битрикс сервер от wp-admin вируса

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Закрыт5 заявок608 просмотров

Добрый вечер. На сайте завелся вирус, нужно почистить сервак. Сервер вируальный битриксовый

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