Исправить ошибки БД и 502 (Wordpress)

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт9 заявок633 просмотра

Что нужно?

Проанализировать и исправить ошибки БД на сайте.

В результате, восстановить стабильную работу сайта, отсутствие ошибок в логах, отображение записей и создание новых.

Какие есть проблемы?

После начала нового года регулярно может не отображаться контент на главной странице и в основных категориях (якобы пропали записи), с начала Апреля вообще нет возможности публиковать новые записи. При этом, существующие записи по прямой ссылке все еще открываются. Раз в несколько месяцев сайт может упасть с «ошибка соединения с БД», как правило раньше почти во всех случаях помогала перезагрузка VPS, но сейчас она уже перестала влиять на ошибку с отображением записей в ленте и добавлением новых записей .

Кроме этого, Яндекс вебмастер гораздо чаще стал присылать сообщения о смене кодов страниц и медленном ответе сервера.

Что уже известно?

От поддержки VPS получали информацию о проблеме с переполнением логов, предположительно об ошибках, связанных с БД. Переполняются похоже вплоть до нехватки места на диске.

VPS, Wordpress, Mariadb

P.S. Сейчас отвечаю по этой заявке не сразу: тогда, когда появляется время заниматься сайтом. Скорее всего работу нужно будет начать 14 июня.

WordPress
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Dmitr2015
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