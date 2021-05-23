Сохранить страницы, их содержание (+категории), картинки и все релинки старой вики (1.34.0).
Исправить ошибки БД и 502 (Wordpress)
Что нужно?
Проанализировать и исправить ошибки БД на сайте.
В результате, восстановить стабильную работу сайта, отсутствие ошибок в логах, отображение записей и создание новых.
Какие есть проблемы?
После начала нового года регулярно может не отображаться контент на главной странице и в основных категориях (якобы пропали записи), с начала Апреля вообще нет возможности публиковать новые записи. При этом, существующие записи по прямой ссылке все еще открываются. Раз в несколько месяцев сайт может упасть с «ошибка соединения с БД», как правило раньше почти во всех случаях помогала перезагрузка VPS, но сейчас она уже перестала влиять на ошибку с отображением записей в ленте и добавлением новых записей .
Кроме этого, Яндекс вебмастер гораздо чаще стал присылать сообщения о смене кодов страниц и медленном ответе сервера.
Что уже известно?
От поддержки VPS получали информацию о проблеме с переполнением логов, предположительно об ошибках, связанных с БД. Переполняются похоже вплоть до нехватки места на диске.
VPS, Wordpress, Mariadb
P.S. Сейчас отвечаю по этой заявке не сразу: тогда, когда появляется время заниматься сайтом. Скорее всего работу нужно будет начать 14 июня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать WebRTC сервер на Python. 1) Взять за основу один из существующих на GitHub webRTC сервер (например этот https://github.com/AGProjects/sylkserver) 2) Пользователь звонит на сервер из браузера и следует инструкции (изображения выводятся на экране плеера) ...Закрыт4 года назад
нужен программист, который сможет настроить обновление на сайте остатков (сайты на bitrix), и настроить кнопку оформления рассрочкиСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо доработать систему управления клиентами и проектами Perfex CRM. Сейчас установлена основа, на которую надо добавить и настроить модули для возможности ведения клиентской базы и т.д. Список функций, которые нужно подключить и настроить в прикрепленном ...Закрыт4 года назад
Всем привет! такая задача, на сайте есть много форм обратной связи, все вроде как настроено, но письма не приходят на почту, а падают в админке. в спаме тоже ничего нет, нужно настроить чтобы все ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужна помощь с bitrix24. Отладить виджет, чтобы показывался всегда и всем пользователям, сейчас показывается по ощущениям только авторизированным на сайте пользователям Настроить ватсап, что бы сообщения попадали в СРМСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется настроить Certbot на автоматический перевыпуск. Панель VestaCP, Ubuntu. И также прописать сертификатСистемное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт, он интегрирован с геткурсом и настроен виджет. Подключена юкасса. Необходимо настроить доступ и оплату к двум тренингам на разные сроки. Создать письма по процессам. Настроить рекурентные платежи. Создать воронки с добивкой клиентов по ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется удаленная помощь в прошивке и нормальной настройке данного телефона, на работу с обычными IP Атс (3cx, asterisk). Только для тех кто уже настраивал Polycom с sip прошивкой, чтобы не получилось что проект на 15 ...Закрыт4 года назад