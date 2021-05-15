Настройка геткурс getcourse

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка567 просмотров

Есть сайт, он интегрирован с геткурсом и настроен виджет. Подключена юкасса. Необходимо настроить доступ и оплату к двум тренингам на разные сроки. Создать письма по процессам. Настроить рекурентные платежи. Создать воронки с добивкой клиентов по почте и смс. 

4 года назад
guest_15953740194598
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад