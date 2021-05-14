Обновить Apache Superset до последней версии сохранив все настройки

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Нужно обновить суперсет до последней версии сохранив все настройки и данные и настроить алерты на почту.

Документация: https://superset.apache.org/docs/intro

Сейчас все хостится на клауд сервере в hetzner, под убунтой

бд: Mysql

Сейчас в докере это все настроено (нам не обязательно в докере, главное чтобы легко было обновляться дальше)

Плюс мы делали правки в jinja templat-ах

ApacheMySQLНастройка почты
4 года назад
Grigory_B
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