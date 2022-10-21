Большое спасибо за то, что откликнулись!Для того, чтобы сделать вашу работу успешной, я перечислю то, что было сделано:[list][*]Вчера человек, который откликнулся самым первым проверил настройки Postfix, который я установил с помощью инструкции от DigitalOcean и ...