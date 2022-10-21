Возникает проблема с отправкой писем через smtp postfix, нужна ноксультация, укажите цену за час вашего времени
Заказать услуги администратора Postfix
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Закажите услуги администратора Postfix на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.
- UbuntuPostfixСистемное администрирование3 заявкиОткрыт4 дня назад
- $450
реальный список необходимых навыков работы со следующим: • Windows Server Administration: Active Directory (AD), Internet Information Services (IIS), Backup, Remote Desktop Protocol (RDP), Networking, Apache, PHP, MySQL, MS SQL, Security, Hyper-V, PowerShell ...Открытмесяц назад
Вам предстоит поднять сервер с нуля, задачи: - Сконфигурировать сервер Ubuntu + nginx + Docker, на котором будет сайт компании на Python 3.8 (venv), Flask, PostgreSQL - Также nginx должен быть настроен так, ...Закрыт2 месяца назад
- $30
Сергей, добрый день! Меня зовут Даяна, хотела бы попросить вас помочь сделать лабораторную работу с помощью удаленного подключения на мой ноутбук (например anydesk) Задание звучит так: Произвести установку системы управления проектами Redmine в следующем окружении: любая система виртуализации ОС семейства ...Лабораторные работы2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Задача: Настроить почтовый сервер для нескольких доменов. Примеры: https://wiki.dieg.info/postfix._pochtovyj_server_dlja_neskolkix_domenov https://school-php.com/blog/13/-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-postfix-multiple-domainsPostfixСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Создание и развертывание корпоративного почтового сервера. Цель проекта - развернуть корпоративный почтовый сервер, который: [list=1][*]позволит управлять всеми адресами сотрудников внутри организации;[*]создавать почтовые аккаунты для сотрудников;[*]отправлять массовые email-рассылки;[*]защищаться от спама и вирусов;[*]иметь почтовые адреса на ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Большое спасибо за то, что откликнулись!Для того, чтобы сделать вашу работу успешной, я перечислю то, что было сделано:[list][*]Вчера человек, который откликнулся самым первым проверил настройки Postfix, который я установил с помощью инструкции от DigitalOcean и ...Завершенгод назад
здравствуйте!Помогите, пожалуйста, настроить Postfix SMTP server на моем сайте под Ubuntu 20 (hosting: DigitalOcean.com). Я уже замучался. Сначала честно настроил все по шагам, описанным в статье https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-postfix-on-ubuntu-20-04Потом, попытался сам себе отправить письмо - ничего не ...Системное администрирование6 заявокЗакрытгод назад
На команду "ehlo example.com" сервер с postfix выдаёт расширения:250-PIPELINING250-SIZE 10240000250-VRFY250-ETRN250-STARTTLS250-ENHANCEDSTATUSCODES250-8BITMIME250 DSNНужно настроить сервер так, чтобы менялся порядок расширений(например VRFY был бы выше, чем SIZE) и можно было удалить часть расширений( особенно ENHANCEDSTATUSCODES и 8BITMIME).PostfixЗакрытгод назад
На команду "ehlo example.com" сервер с postfix выдаёт расширения: 250-PIPELINING 250-SIZE 10240000 250-VRFY 250-ETRN 250-STARTTLS 250-ENHANCEDSTATUSCODES 250-8BITMIME 250 DSN Нужно настроить сервер так, чтобы менялся порядок расширений(например VRFY был бы выше, чем SIZE) и можно было удалить часть расширений( особенно ENHANCEDSTATUSCODES и 8BITMIME).PostfixЗакрытгод назад
- $10
надо донастроить почту, возможно проблема с ssl есть Ubuntu 20.04 вроде поставил dovecot, postfix вроде сервисы запущены echo "This is the body of the email" | mail -s "This is the subject line" mail@mail... ...UbuntuSMTPPostfixНастройка почтыЗакрытгод назад
Потрібно встановити поштовий сервер (rainloop/postfix/dovecot) на debian10, налаштувати антиспам, та встановити правильні записи DNS (щоб пошти типу Gmail, не позначали лист як спам)PostfixСистемное администрирование1 исполнительЗавершенгод назад
Установить и настроить NGINX, Postfix, POP3, SMTP, IMAP, MariaDB, PostfixAdmin, Dovecot, Roundcube, BIND на голый centos7, а также создать несколько почтовых ящиков. И записать каждый шаг(каждую команду и каждое изменение файла) в текстовый файл ...Системное администрирование5 заявокЗакрытгод назад
В системе на CentOS 8 настроен почтовый сервер Postfix + Dovecot, созданы учётные записи пользователей. Необходимо настроить пересылку входящих сообщений адресатам таким образом, чтобы в заголовке 'From' оставался адрес одного из пользователей.CentOSPostfixСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Имеется почтовый сервер: ubunu 18.04 postfix 3.3.0 На сервере настроено резервное копирование всех писем на ящики yandex.com В связи с этим имеет место быть следующая проблема: Письма с резервных ящиков от Яндекса "Undelivered Mail Returned to Sender" о том, что ...PostfixЗакрыт2 года назад
Требуется настроить/донастроить postfix таким образом, чтобы при отправке письма с разных почтовых ящиков письма приходили с этих же ящиков, сейчас настроено так что вся почта отправляется с одного почтового ящика. Подробности в л/cБитриксPostfixСистемное администрирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, нам нужен спициалист который сможет подключить Docker container с проектом к Postfix в основной системе, вкратце: Postfix установлен и настроен для отправки писем от имени пользователя системы типа пользователь web, host smartup.school, при отправки ...Закрыт3 года назад
Здравствуйте. 1. Настроить защиту от спама почтового сервера postfix + dovecot + spamassassin на базе centos core 7. 2. Настроить запрет Postfix на получение писем от несуществующих адресов и доменов. 3. Установка, настройка fail2ban на почтовом сервере centos ...CentOSPostfixЗакрыт3 года назад
[table]Требуется настроить потсфикс для фильтрации base64- и Quoted-printable-закодированных писем. У нас настроена фильтрация средствами постфикса: check_sender_access = hash:/etc/postfix/sender_access header_checks = pcre:/etc/postfix/header_checks body_checks = pcre:/etc/postfix/body_checks Для забаненых писем вызывается хук: myhook unix - n n - - pipe flags=F user=www-data argv=/etc/postfix/postfix.php ${sender} ${size} ...UnixPostfixЗакрыт3 года назад
Требуется настроить потсфикс для фильтрации base64- и Quoted-printable-закодированных писем. У нас настроена фильтрация средствами постфикса: check_sender_access = hash:/etc/postfix/sender_access header_checks = pcre:/etc/postfix/header_checks body_checks = pcre:/etc/postfix/body_checks Для забаненых писем вызывается хук: myhook unix - n n - - pipe flags=F user=www-data argv=/etc/postfix/postfix.php ${sender} ${size} ...UnixPostfixЗакрыт3 года назад