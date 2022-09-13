Настроить почту smtp Ubuntu 20.04

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надо донастроить почту, возможно проблема с ssl

есть Ubuntu 20.04

вроде поставил dovecot, postfix

вроде сервисы запущены

echo "This is the body of the email" | mail -s "This is the subject line" mail@mail... отправляет и письмо приходит на почту.

но при попытке отправки письма скриптом, возникает ошибка.

скорее всего проблема с ssl для почты (самоподписанный).

логи пишут что то вроде postfix/smtpd[70265]: fatal: no SASL authentication mechanisms

надо разобраться чтобы почта работала, и скрипт отправлял + поставить быстренько любой почтовый клиент, желательно чтобы ящики можно было создавать

за небольшую плату, сделать сейчас

SMTPUbuntuНастройка почты
3 года назад
alexmodfer
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