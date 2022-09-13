Требуется прикрепить два домена к NS серверу, настроить IP для этих доменов и скорректировать второй NS с другим IP. Необходимо также обучение по настройке DNS для будущих доменов. Опыт в настройке DNS приветствуется, работа с BIND на Ubuntu.
Настроить почту smtp Ubuntu 20.04
надо донастроить почту, возможно проблема с ssl
есть Ubuntu 20.04
вроде поставил dovecot, postfix
вроде сервисы запущены
echo "This is the body of the email" | mail -s "This is the subject line" mail@mail... отправляет и письмо приходит на почту.
но при попытке отправки письма скриптом, возникает ошибка.
скорее всего проблема с ssl для почты (самоподписанный).
логи пишут что то вроде postfix/smtpd[70265]: fatal: no SASL authentication mechanisms
надо разобраться чтобы почта работала, и скрипт отправлял + поставить быстренько любой почтовый клиент, желательно чтобы ящики можно было создавать
за небольшую плату, сделать сейчас
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