Необходимо настроить проект на .Net Core 5.0 для работы в Docker-контейнере с библиотекой Microsoft.Spark и Apache Spark. Основная задача — устранить ошибки конфигурации при вызове базовых настроек, чтобы обеспечить корректную работу проекта с Elastic. Потребуется разобраться с существующими настройками и ссылками на Docker-образы.