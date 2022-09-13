Установить прокси на роутер keenetic 2

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  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка325 просмотров

Нужна удаленная помощь в установки прокси на роутер keenetic 2. Чтобы не слетал при перезагрузке роутера. Статический ip есть.

3 года назад
htrt
26 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

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Олександр
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад