Настроить проект .Net Core на docker-соntainer, использующий Spark.

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Есть проект написанный на c# (.Net Core 5.0), используется Docker.

Проект использует библиотеку Microsoft.Spark.(2.1.1) для взаимодействия с Apache Spark, развернутом в docker-container. В логике проекта, есть подключение к elastic. При вызове базовых настроек библиотеки Microsoft.Spark - ошибка настройки https://github.com/dotnet/spark/issues/395.

Использовались ссылки:

https://hub.docker.com/r/3rdman/dotnet-spark

https://github.com/bitnami/containers/blob/main/bitnami/spark/docker-compose.yml

Задача состоит в том, чтобы настроить проект на docker-соntainer со Spark, чтобы вызов базовых настроек из проекта происходил без ошибок.

ApacheDocker
3 года назад
guest_16628294520287
3 года в сервисе
Был
2 года назад

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