Требуется установить скрипт смены поддоменов на форум, работающий на движке IPB 3, и настроить его для корректного функционирования. Необходимы навыки системного администрирования.
Настроить проект .Net Core на docker-соntainer, использующий Spark.
Есть проект написанный на c# (.Net Core 5.0), используется Docker.
Проект использует библиотеку Microsoft.Spark.(2.1.1) для взаимодействия с Apache Spark, развернутом в docker-container. В логике проекта, есть подключение к elastic. При вызове базовых настроек библиотеки Microsoft.Spark - ошибка настройки https://github.com/dotnet/spark/issues/395.
Использовались ссылки:
https://hub.docker.com/r/3rdman/dotnet-spark
https://github.com/bitnami/containers/blob/main/bitnami/spark/docker-compose.yml
Задача состоит в том, чтобы настроить проект на docker-соntainer со Spark, чтобы вызов базовых настроек из проекта происходил без ошибок.
Заявки фрилансеров
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