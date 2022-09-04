Необхідно встановити поштовий сервер (rainloop/postfix/dovecot) на Debian 10. Виконати налаштування антиспаму та DNS-записів, щоб листи не потрапляли до спаму, зокрема в Gmail.
Программист по серверам
Здравствуйте. Нужно :
- поднять домашний сервер VM Ubuntu с бесплатной конроль панелью или Virtualmin или в любой удобной альтергативе.
- все настроить, бэкапнуть сайты на домашний сервак.
- установить и настроить Apache, php7.3, myphpadmin, mysql, Firewall, Networking,
- установить OpenCart для одного из сайтов.
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