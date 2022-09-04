Программист по серверам

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок470 просмотров

Здравствуйте. Нужно :

- поднять домашний сервер VM Ubuntu с бесплатной конроль панелью или Virtualmin или в любой удобной альтергативе.

- все настроить, бэкапнуть сайты на домашний сервак.

- установить и настроить Apache, php7.3, myphpadmin, mysql, Firewall, Networking,

- установить OpenCart для одного из сайтов.

ApacheMySQLOpencartUbuntu
3 года назад
barolya
43 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

I-Cube
Иван 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$50
1 день
Escrow
🤬🤬🤬🤬❌❌❌ Очень плохо отнеся к заказу а точнее его не выполнил. Мы договорились начали делать. После чего начал мурыжать меня 3 дня после чего беспричинно обвинил меня в обмане и в лжи и слился!!! Заранее получив доступ к моей информации даты базы данных сайтов и так далее! Я конечно заменил все пороли но есть как есть! Ужасное отношение и поведение с клиентом!!! Не советую вообще!!!! Не известно что у него на уме и что он делает с получаемой информацией! Где так же затронул с намеком на политехническую тему! ОСТОРОЖНО РАЗВОДДДДДДДДДДД 🤬🤬🤬🤬❌❌❌
Спасибо Роман, за ваш отзыв. Крайне не рекомендую этого заказчика. По-ходу дела менял несколько раз параметры заказа. Начинали с развертывания простой ВМ, закончили установкой гипервизора. Несколько раз переустанавливал операционную систему, а доступы так и не смог своевременно предоставить. Рассказывает про каких-то индусов фрилансеров и мега-проекты Нью-Йорка, когда хостинг по истории был в Beget. Воздержусь от обсуждения политической темы, когда люди так лгут. Желаю вам найти специалиста, который удовлетворит ваши потребности. Всего доброго.

Заявки фрилансеров

Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
99 отзывов
3 года назад
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Системное администрирование
Роман
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Системное администрирование
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
19 часов назад
315 отзывов
3 года назад
#1
Системное администрирование
Сергей
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
320 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Системное администрирование
I-Cube
Иван 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад