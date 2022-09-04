🤬🤬🤬🤬❌❌❌ Очень плохо отнеся к заказу а точнее его не выполнил. Мы договорились начали делать. После чего начал мурыжать меня 3 дня после чего беспричинно обвинил меня в обмане и в лжи и слился!!! Заранее получив доступ к моей информации даты базы данных сайтов и так далее! Я конечно заменил все пороли но есть как есть! Ужасное отношение и поведение с клиентом!!! Не советую вообще!!!! Не известно что у него на уме и что он делает с получаемой информацией! Где так же затронул с намеком на политехническую тему! ОСТОРОЖНО РАЗВОДДДДДДДДДДД 🤬🤬🤬🤬❌❌❌