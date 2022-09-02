Настроить сервер. Убунту 16

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки165 просмотров

Приветствую. Нужно на убунту 16 поднять nodejs последнюю стабильную (16.17.0 версия)

Поддомен прицепить к серверу

Сделать на нём ссл и направить на ноду

Node.js
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