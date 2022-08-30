Gmail oauth 2. получение access и refresh токенов для моих аккаунтов

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок401 просмотр

Действуюший проект написан на php и крутится в ubuntu как webserver, необходимо будет написать модуль, чтобы мы могли интегрировать эту часть.

Есть пошаговые инструкции для gmail как это сделать.

Очень приветствуется дальнейшая поддержка проекта.

Нужно на своем аккаунте добиться положительного результата (все настройки минут 15 по мануалу), после готов работать.

вот ссылка с мануалом на ютубе, по которому не получилось сделать.

https://www.youtube.com/watch?v=IV3PN7IejTg

PHPUbuntu
3 года назад
abby
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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