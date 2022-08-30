Требуется настроить формы обратной связи на 3-4 сайтах на платформе Битрикс. Необходимо обеспечить надежную доставку писем и уменьшить количество спама. Нужно проверить работу капчи и устранить проблемы с отсутствием запросов. Ожидается качественное решение для системного администрирования.
Gmail oauth 2. получение access и refresh токенов для моих аккаунтов
Действуюший проект написан на php и крутится в ubuntu как webserver, необходимо будет написать модуль, чтобы мы могли интегрировать эту часть.
Есть пошаговые инструкции для gmail как это сделать.
Очень приветствуется дальнейшая поддержка проекта.
Нужно на своем аккаунте добиться положительного результата (все настройки минут 15 по мануалу), после готов работать.
вот ссылка с мануалом на ютубе, по которому не получилось сделать.
Заявки фрилансеров
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