Действуюший проект написан на php и крутится в ubuntu как webserver, необходимо будет написать модуль, чтобы мы могли интегрировать эту часть.

Есть пошаговые инструкции для gmail как это сделать.

Очень приветствуется дальнейшая поддержка проекта.

Нужно на своем аккаунте добиться положительного результата (все настройки минут 15 по мануалу), после готов работать.

вот ссылка с мануалом на ютубе, по которому не получилось сделать.

https://www.youtube.com/watch?v=IV3PN7IejTg