Добрый день.

У нас стоит gmail почта, но с нашим доменом. На эти почты (2шт) не принимаются письма.

Когда отправила тестовое письмо на неработающую почту, то получила следующее сообщение:

Delivery has failed to these recipients or groups:

ANNA RANGAYEVA ([email protected])

Your message couldn't be delivered. The Domain Name System (DNS) record for the recipient's domain is invalid or isn't set up correctly.

Contact the recipient by some other means (by phone, for example) and ask them to tell their email admin that it appears that their domain's DNS record at their domain registrar isn't set up correctly. Give them the error details shown below. It's likely that the recipient's email admin is the only one who can fix this problem.

For more information and tips to fix this issue see this article: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389361.

Хотелось бы зафиксить как можно скорее. Заранее спасибо

P.S.: Доступ к консолю администратора есть.