После переезда на новый сервер начал периодически вешаться сайт.

Нужно найти причину и показать на скрипт или функцию который его вешает.

Сайт вешается не регулярно - после перезагрузки php-fpm становится лучше.

Периодически вешается База данных, скорее всего что то там.

Нужно найти место, из-за которого происходит ошибка и показать нам её.