Необхідно виконати налаштування IP телефонії на Asterisk. Операції включають автоматичне додавання коду +38, підвищення стабільності системи, налаштування робочого часу та репортів, а також виключення DND режиму з репорту як пропущеного виклику. Також потрібно реалізувати інтеграцію з іншою системою. Список вимог може бути доповнений.
Периодически вешается сайт 502 Bad Gateway
После переезда на новый сервер начал периодически вешаться сайт.
Нужно найти причину и показать на скрипт или функцию который его вешает.
Сайт вешается не регулярно - после перезагрузки php-fpm становится лучше.
Периодически вешается База данных, скорее всего что то там.
Нужно найти место, из-за которого происходит ошибка и показать нам её.
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