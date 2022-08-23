Периодически вешается сайт 502 Bad Gateway

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Закрыт4 заявки247 просмотров

После переезда на новый сервер начал периодически вешаться сайт.

Нужно найти причину и показать на скрипт или функцию который его вешает.

Сайт вешается не регулярно - после перезагрузки php-fpm становится лучше.

Периодически вешается База данных, скорее всего что то там.

Нужно найти место, из-за которого происходит ошибка и показать нам её.

PHP
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