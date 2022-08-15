Задача: удобно учиться работать с PHP в VS Code. Для этого нужно расширение PHP Server, чтобы можно было прямо с VS Code просматривать php файл.

Он у меня был установлен, запускал сервер через раз. Теперь вообще не запускает и выдает ошибку "PHP not found".

Видимо, нужно установить PHP на Mac. Я установил xampp, но видимо что-то еще нужно где-то прописать / установить.

Нужен человек который точно знает что делать. Подозреваю что тут работы на 5-10 минут. Через телеграм или созвон - не проблема.