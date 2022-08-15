Помочь настроить PHP Сервер в VS Code на Mac

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Закрыт1 заявка373 просмотра

Задача: удобно учиться работать с PHP в VS Code. Для этого нужно расширение PHP Server, чтобы можно было прямо с VS Code просматривать php файл.

Он у меня был установлен, запускал сервер через раз. Теперь вообще не запускает и выдает ошибку "PHP not found".

Видимо, нужно установить PHP на Mac. Я установил xampp, но видимо что-то еще нужно где-то прописать / установить.

Нужен человек который точно знает что делать. Подозреваю что тут работы на 5-10 минут. Через телеграм или созвон - не проблема.

PHP
3 года назад
arbitrash
Дмитрий 
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4 дня назад

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Павел
 
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