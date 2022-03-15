Требуется настроить postback в системе Кейтаро с использованием партнерской программы. Задача несложная, предлагается небольшая оплата и положительный отзыв. Подробности будут предоставлены исполнителю.
VBA для Excel. Отправка MQTT сообщений на сервер из таблицы.
Необходимо сделать макрос для отправки данных из таблицы Excel по MQTT на сервер (например Mosquitto).
Настраиваемыми должны быть:
1) адрес MQTT сервера
2) порт MQTT сервера
3) логин и пароль для доступа на mqtt сервер
4) данные для отправки в формате JSON либо просто топик/данные
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