VBA для Excel. Отправка MQTT сообщений на сервер из таблицы.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок268 просмотров

Необходимо сделать макрос для отправки данных из таблицы Excel по MQTT на сервер (например Mosquitto).

Настраиваемыми должны быть:

1) адрес MQTT сервера

2) порт MQTT сервера

3) логин и пароль для доступа на mqtt сервер

4) данные для отправки в формате JSON либо просто топик/данные

VBA
3 года назад
guest_16605544089047
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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