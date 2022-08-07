Здравствуйте! На нашем сайте https://salesevolution.ru/ установлен счетчик Google Analytics.

Установлен был очень давно и на какой именно аккаунт уже не знаем

Пробовали восстановить доступ к аккаунту через инструкцию https://support.google.com/analytics/troubleshooter/7264014?hl=ru#ts=7271146

Провели подтверждение прав собственности на сайт через метатег, но восстановить не удалось

Необходимо выяснить к какому аккаунту относится данный счетчик и восстановить доступ к аккаунту

Либо передать доступ к счетчику другому пользователю