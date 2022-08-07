Требуется настроить автоматическое резервное копирование для нескольких сайтов на VPS с Ubuntu 20 и панелью HestiaCP. Необходимо создать backup файлов и баз данных, затем загрузить их в указанную папку на Google Drive. Каждый сайт должен иметь свои уникальные backup файлы и базы данных.
Оптимизация, аудит, настройка сервера (HL / HA)
Если вкратце - то оптимизировать сервер, заставить его держать большие нагрузки, ну например 50К одновременных коннектов, такие большие цифры нам нужны именно под будущие наши планы.
Из того что я вижу, нужно: пересмотреть конфиг сервера, выбранное нами железо, сделать docker-контейнер со всеми используемыми технологиями, подключить на digital ocean это все к kubernetes (опять же, если это нужно для решения нашей проблемы)
Возможно косяк где-то в фронте / беке, в таком случае нужно будет сделать аудит, проверить утечку памяти, дать советы / рекомендации
Вся развернутая информация в ТЗ по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1moxKmk9uDHIj6ZHNjYZQ0j4CsKQhFY2S6TwLgm4rWzE/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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