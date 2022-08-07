Если вкратце - то оптимизировать сервер, заставить его держать большие нагрузки, ну например 50К одновременных коннектов, такие большие цифры нам нужны именно под будущие наши планы.

Из того что я вижу, нужно: пересмотреть конфиг сервера, выбранное нами железо, сделать docker-контейнер со всеми используемыми технологиями, подключить на digital ocean это все к kubernetes (опять же, если это нужно для решения нашей проблемы)

Возможно косяк где-то в фронте / беке, в таком случае нужно будет сделать аудит, проверить утечку памяти, дать советы / рекомендации

Вся развернутая информация в ТЗ по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1moxKmk9uDHIj6ZHNjYZQ0j4CsKQhFY2S6TwLgm4rWzE/edit?usp=sharing