Дано - mysql innodb на 10ГБ на выделенном сервере.

В базе есть одна таблица на 2 млн строк в которую ежеминутно прилетает 3-5 тысяч новых событий, ночью чистятся лишние записи и таблица оптимизируется.

Из-за этого ежеминутные обсчеты с учетом индексов работают долго(как я понимаю, из-за того что постоянный инсерты летят)

Долго = когда вставка произошла. Повторный такой же запрос выполняется за 100-200мс

Сервер мощный, памяти много, диски NVME - хотим посотрудничать с опытным DBA который сможет подтюнить параметры конфигурации, может предложить какие-то решение для ускорения производительности