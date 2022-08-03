Провести анализ сайта на сервере и исправить проблему

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Закрыт6 заявок405 просмотров

Добрый день!

Ищем опытного администратора, необходимо проанализировать сайт на сервере. Используется операционка Ubuntu 20 без контрольной панели.

У сайта такие проблемы:

1. При небольшой нагрузке( 20-50 человек заходит в одно время) сразу наблюдается connection time out от бекенда т.е. бекенд перегружен и не может ответить. В итоге сайт не грузится.

2. Нередко не прогружаются фото на сайте.

Предыстория. Ранее происходила такая же проблема. Программист проанализировал, что дело не в движке и скорее всего не тянет сервер. Было принято решение сменить сервер. Поставили сайт на VPS ( 3 ядра, 6 ГБ оперативной памяти, 70 SSD). Однако проблема не решилась. После того как написали в техподдержку, там сказали, что нагрузка минимальная. Посоветовали настроить логирование запросов к сайту и также логирование ресурсоиспользования с помощью утилиты atop для того, чтобы понять источник проблемы.

В целом стоит задача проанализировать в чем состоит проблема, понять подходит ли этот сервер, предложить решение, чтобы интернет-магазин работал стабильно и без проблем.

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