Требуется настройка Proxmox и реализация двух виртуальных серверов на Debian 11. Один сервер должен быть создан с использованием стороннего IPv4, другой — с родным IPv4 и разными портами. Важно предоставить краткую инструкцию по выполнению задачи.
Настроить vpn на виндовс
Установить и настроить софт который обеспечит вам подключение по VPN, при чем надо найти такой который будет подключаться вместе с загрузкой профиля и в случаи если разорвётся соединение с VPN то вы не сможете продолжить серфить из под своего обычного IP.
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