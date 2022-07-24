Настройка Proxmox. Есть эти два варианта создания вдс:

1) Сторонние ипв4: https://habr.com/ru/post/104298/

2) Родной ипв4 с разными портами: https://gist.github.com/basoro/b522864678a70b723de970c4272547c8

Мне необходмо релизовать два виртуальных сервера на дебиане 11, каждый одним из способов. И ещё я бы хотел получить краткую инструкцию в тексте как это было сделано