Требуется исправить ошибки на двух сайтах, возникшие после переноса на новый хостинг. Ошибка: 'an error occurred while processing the directive'. В логе указана проблема с SSI командами. Необходима помощь разработчиков для устранения данной ошибки.
Настройка apache для 1С
Имеется сервак на нем стоит Windows server 2019 (отдельная машина) Также имеется сетевое хранилище на TrueNas (отдельная машина) IP адрес белый. Имеется роутер keenetic extra, у него есть своя вебморда которая привязана к IP получается. Имеется сайт сделанный на platformalp.ru (пусть будет web.com) На винде крутится 1с 8.3, сейчас решили сделать ее с вебверсией, подняли на винде apache прописали попробовали вроде работает все, но когда начали устанавливать ssl привязывать к поддомену (1c.web.com) и тд полезли разные проблемы, например поочередно открывается 1с или вебморда keenetic потому что порт один и нету прокси или еще чегото. Требуется специалист который поможет это все разрулить, либо в консультативном плане либо принимая участие в этом. Бюджет не космический, уж извините.
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