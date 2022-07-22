Имеется сервак на нем стоит Windows server 2019 (отдельная машина) Также имеется сетевое хранилище на TrueNas (отдельная машина) IP адрес белый. Имеется роутер keenetic extra, у него есть своя вебморда которая привязана к IP получается. Имеется сайт сделанный на platformalp.ru (пусть будет web.com) На винде крутится 1с 8.3, сейчас решили сделать ее с вебверсией, подняли на винде apache прописали попробовали вроде работает все, но когда начали устанавливать ssl привязывать к поддомену (1c.web.com) и тд полезли разные проблемы, например поочередно открывается 1с или вебморда keenetic потому что порт один и нету прокси или еще чегото. Требуется специалист который поможет это все разрулить, либо в консультативном плане либо принимая участие в этом. Бюджет не космический, уж извините.