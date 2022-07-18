Подключить домен к сайту

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Закрыт2 заявки308 просмотров

Добрый день! В целом ситуация такая: к сайту, на хостинге webnames был подключен домен. Назовем его "старый". Подключили этот старый домен к сайту на платформе Тильда. А к сайту на хостинге webnames подключили новый. Он подключен корректно. Но проблема в том, что к нему подтягиваються не те файлы, что нужно. Открывается совсем не то. Нужно разобраться в файлах кода на хостинге и поместить на новый домен то, что раньше было на старом.

Tilda
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ivan_duzhak
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