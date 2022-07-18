Требуется настроить возможность изменения имени ссылки для готовых постов на WordPress. Каждому посту должно соответствовать уникальное имя, которое сможет изменять заказчик. Ожидается реализация функционала, позволяющего легко управлять именами ссылок.
Подключить домен к сайту
Добрый день! В целом ситуация такая: к сайту, на хостинге webnames был подключен домен. Назовем его "старый". Подключили этот старый домен к сайту на платформе Тильда. А к сайту на хостинге webnames подключили новый. Он подключен корректно. Но проблема в том, что к нему подтягиваються не те файлы, что нужно. Открывается совсем не то. Нужно разобраться в файлах кода на хостинге и поместить на новый домен то, что раньше было на старом.
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