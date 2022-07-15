Требуется опытный системный администратор для устранения ошибки на сервере с установленным faspanel. При работе с файловым менеджером возникают ошибки, которые необходимо исправить. Ранее система работала корректно, требуется выявить и устранить причины сбоя.
Перенос 1с альфа-авто с дата центра на свой сервер
здравия! 1с версия альфа лежит на серваке в дата центре одной айтикомпании ( анком ) и мы работаем с ней удаленно ( 5 мест всего ) решили перенести ( так раньше и было ) на свой сервер чтоб установить его в офисе и настроить так же удаленку для сотрудников .
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