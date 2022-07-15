Перенос 1с альфа-авто с дата центра на свой сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки423 просмотра

здравия! 1с версия альфа лежит на серваке в дата центре одной айтикомпании ( анком ) и мы работаем с ней удаленно ( 5 мест всего ) решили перенести ( так раньше и было ) на свой сервер чтоб установить его в офисе и настроить так же удаленку для сотрудников . 

3 года назад
guest_16578925960834
3 года в сервисе
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