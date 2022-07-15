здравия! 1с версия альфа лежит на серваке в дата центре одной айтикомпании ( анком ) и мы работаем с ней удаленно ( 5 мест всего ) решили перенести ( так раньше и было ) на свой сервер чтоб установить его в офисе и настроить так же удаленку для сотрудников .