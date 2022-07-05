Требуется помощь в переносе сайта с локального сервера на хостинг. На локальной машине установлен WordPress с плагином Duplicator Pro. При переносе возникают проблемы с архиватором на хостинге. Возможен удаленный доступ через TeamViewer или другой удобный способ. Все необходимые пароли будут предоставлены.