Задокументировать сетевую инфраструктуру

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок237 просмотров

3 физических сервера

Много виртуальных

vCenter+vmWare

Ищем технического писателя который имеет опыт описания и документировать сетевой инфраструктуры и разбирается в vCenter+vmWare

3 года назад
urtdress
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров