Необходимо развернуть стандартный проект Laravel на чистом сервере с использованием Docker. Ожидаются предложения с указанием сроков выполнения, стоимости и готовности к началу работы. Сервер может быть на Ubuntu или Debian.
Задокументировать сетевую инфраструктуру
3 физических сервера
Много виртуальных
vCenter+vmWare
Ищем технического писателя который имеет опыт описания и документировать сетевой инфраструктуры и разбирается в vCenter+vmWare
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