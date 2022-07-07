Развернуть проект на docker на чистый сервер

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Закрыт6 заявок350 просмотров

Доброго дня. 

Есть стандартный проект laravel, который стоит на docker. Есть чистый сервер( ubuntu или debian). Необходимо развернуть проект на сервере. От исполнителя жду:

- срок;

- цена; 

- когда готовы приступить.

DebianDockerLaravelUbuntu
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