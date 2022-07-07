Требуется настроить LAN-соединение между двумя MikroTik, которые ранее подключались через VPN. Установлена оптика между офисами и подключена в порты. Необходимо правильно настроить сеть для обеспечения связи между офисами.
Развернуть проект на docker на чистый сервер
Доброго дня.
Есть стандартный проект laravel, который стоит на docker. Есть чистый сервер( ubuntu или debian). Необходимо развернуть проект на сервере. От исполнителя жду:
- срок;
- цена;
- когда готовы приступить.
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