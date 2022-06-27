Настроить Hetzner, почтовый сервер и облачное хранилище.

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Есть сервер на Hetzner, установлен Proxmox.

Необходимо:

1. Настроить 2 дополнительных IP адреса

2. Установить и настроить pfsense для организации WAN, LAN и т.д.

3. На первый IP адрес установить и настроить почтовый сервер.

4. На второй IP адрес установить и настроить облачное хранилище nextcloud.

5. Установить и настроить сервер резервного хранилища для почтового сервера и облачного хранилища.

3 года назад
guest_16570046370184
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
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Был
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3 года назад
#1
Системное администрирование