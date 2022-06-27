Необходимо установить онлайн приложение spleeter-web с репозитория GitHub на сервер в рабочем состоянии. Ожидается, что фрилансер имеет опыт системного администрирования и способен корректно настроить приложение для его функционирования.
Настроить Hetzner, почтовый сервер и облачное хранилище.
Есть сервер на Hetzner, установлен Proxmox.
Необходимо:
1. Настроить 2 дополнительных IP адреса
2. Установить и настроить pfsense для организации WAN, LAN и т.д.
3. На первый IP адрес установить и настроить почтовый сервер.
4. На второй IP адрес установить и настроить облачное хранилище nextcloud.
5. Установить и настроить сервер резервного хранилища для почтового сервера и облачного хранилища.
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