Нужно исправить ошибку, которая появилась несколько дней назад. Ошибка заключается в следующем: при нажатии на конвертик рядом с аватаркой выдаётся ошибка (скрин прилагаю), а раньше открывалась переписка с пользователями сайта (учениками). Сайт самописный.

Стэк технологий, используемый на проекте:

Frontend

● JavaScript

● React 16.8.4

● NextJS 8.03

● MaterialUI 3

Backend

● NodeJS

● Strapi 3.0.0

Бэкенд разворачивается в 2 докер контейнера:

mysql и другой непосредственно для самого приложения

На сервере поверх двух node приложений стоит nginx, который занимается проксированием и отдачей статики