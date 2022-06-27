Исправление ошибки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки502 просмотра

Нужно исправить ошибку, которая появилась несколько дней назад. Ошибка заключается в следующем: при нажатии на конвертик рядом с аватаркой выдаётся ошибка (скрин прилагаю), а раньше открывалась переписка с пользователями сайта (учениками). Сайт самописный. 

Стэк технологий, используемый на проекте:

Frontend

● JavaScript

● React 16.8.4

● NextJS 8.03

● MaterialUI 3

Backend

● NodeJS

● Strapi 3.0.0

Бэкенд разворачивается в 2 докер контейнера:

mysql и другой непосредственно для самого приложения

На сервере поверх двух node приложений стоит nginx, который занимается проксированием и отдачей статики

JavaScriptMySQLNext.jsNginxNode.js
3 года назад
sblanter
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Бахтадзе
 
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Акбар
 
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3 года назад

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