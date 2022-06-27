Настроить PBX на впсе для исходящих звонков

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка295 просмотров

Для авто-дозвона по базе абонентов. Транк предоставляется.

3 года назад
guest_16503809319073
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Владимир
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад