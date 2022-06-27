Необходимо установить онлайн приложение spleeter-web с репозитория GitHub на сервер в рабочем состоянии. Ожидается, что фрилансер имеет опыт системного администрирования и способен корректно настроить приложение для его функционирования.
Настроить PBX на впсе для исходящих звонков
Для авто-дозвона по базе абонентов. Транк предоставляется.
Заявки фрилансеров
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