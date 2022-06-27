Требуется установить виртуальный монитор и Google Chrome на VPS с Ubuntu с поддержкой remote-debugging-port. Настройка автоматического запуска пяти экземпляров браузера с заданными параметрами и создание SSH-туннелей для доступа извне. Браузеры должны перезапускаться при падении и каждый час. Файлы chrome1.txt и chrome5.txt должны быть доступны по URL.