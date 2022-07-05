Перенос сайта с локального сервера (у меня на компьютере) на хостинг

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Завершен7 заявок585 просмотров

Нужно перенести сайт с локального сервера (у меня на компьютере) на хостинг. Есть Wordpress на локальной машине. Установлен плагин Duplicator Pro, при переносе вроде как ругается на архиватор на хостинге. Надо помочь перенести. Можно через Тимвьювер или любым удобным для вас способом. Все пароли на хостинг естественно тоже предоставлю.

WordPress
3 года назад
Sage7
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Выбранный исполнитель

justifour
Евгений 
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Работает очень быстро. Качество коммуникации на высоте.
Все прошло хорошо, были проблемы, но мы их решили

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