Необходимо установить онлайн приложение spleeter-web с репозитория GitHub на сервер в рабочем состоянии. Ожидается, что фрилансер имеет опыт системного администрирования и способен корректно настроить приложение для его функционирования.
Перенос сайта с локального сервера (у меня на компьютере) на хостинг
Нужно перенести сайт с локального сервера (у меня на компьютере) на хостинг. Есть Wordpress на локальной машине. Установлен плагин Duplicator Pro, при переносе вроде как ругается на архиватор на хостинге. Надо помочь перенести. Можно через Тимвьювер или любым удобным для вас способом. Все пароли на хостинг естественно тоже предоставлю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование11 заявокЗакрыт2 года назад
- $499
Требуется настроить связку GOIP 8 и SIMBANK 32, включая конфигурацию sms-сервера и виртуальной АТС на VPS. Необходимо обеспечить получение смс на почту или в Telegram, настроить sip-аккаунты для звонков через софтфон, отправку смс с сим-карт и горячую ротацию симок с определением портов GOIP.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо восстановить архив сайта на OpenCart, провести обновления и подготовить к работе. Также требуется создать новый сайт на WordPress с выбранной темой на русском языке и подготовить его к наполнению. После завершения работ требуется техническое сопровождение для двух сайтов, предназначенных для продвижения специалиста и услуг.Закрыт3 года назад
Требуется настроить PBX на VPS для организации исходящих звонков и авто-дозвона по базе абонентов. Транк предоставляется. Ищем специалиста с опытом в системном администрировании.Закрыт3 года назад
Необходимо исправить ошибку на самописном сайте, при нажатии на иконку конвертика возникает ошибка, вместо открытия переписки с учениками. Используемый стек: JavaScript, React, NextJS для фронтенда и NodeJS, Strapi для бэкенда, с развертыванием в Docker. Сервер настроен с Nginx для проксирования.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настроить платежную систему в интернет-магазине на платформе Shopify. Необходима оптимизация для корректного приема платежей и конфигурация всех необходимых параметров. Ожидается опыт работы с Shopify и знание особенностей настройки платежных систем.Закрыт3 года назад
- $50
Необходимо выполнить установку Gitlab на сервер с операционной системой Ubuntu 18.04. Также потребуется решить несколько мелких задач в процессе настройки. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с Gitlab и системным администрированием.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить подготовку 5 серверов: обновить программное обеспечение, установить антивирус и восстановить индексные файлы на двух сайтах. Также необходимо выяснить причины исчезновения файлов, включая IP-адрес и пользователя, который их удалил.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настроить сервер nginx под мультисайт WordPress на VPS с Ubuntu 20.04 и ISPmanager 6. Необходимо привязать два дополнительных домена к основному сайту через подпапки. Сайт работает в тестовом режиме, требуется прописать правила в конфигурациях nginx для корректной работы доменов.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется помощь в развертывании 7 Docker образов на Mac OS M1 с использованием предоставленной инструкции для Ubuntu. Необходимо решить проблему с ошибкой 'executor failed running ... exit code: 126' при использовании docker-compose и настроить сертификаты. Ожидается работа с окружением и устранение возникших ошибок.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад