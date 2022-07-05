Нужно перенести сайт с локального сервера (у меня на компьютере) на хостинг. Есть Wordpress на локальной машине. Установлен плагин Duplicator Pro, при переносе вроде как ругается на архиватор на хостинге. Надо помочь перенести. Можно через Тимвьювер или любым удобным для вас способом. Все пароли на хостинг естественно тоже предоставлю.