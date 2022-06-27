Настроить связку GOIP 8 и SIMBANK 32

$499
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки496 просмотров

Приветствую вас!

Необходимо выполнить следующие задачи:

1. Произвести настройку оборудования, настроить sms-сервер и виртуальную АТС на VPS.

2. Сделать возможным получение смс с сим-карт на почту или в телеграмм чат.

3. Настроить на каждую линию GOIP отдельный sip-аккаунт для возможности звонков через софтфон.

4. Необходима отправка смс с сим-карт через доступный интерфейс.

5. Настроить горячую ротацию симок через сим-банк, с возможностью определять к какому порту GOIP какая карта принадлежит.

3 года назад
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