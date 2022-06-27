есть хостинг с действующим аккаунтом на котором 2 года назад сохранен и скачен архив: сайт был полностью. настроен на ОПЕНКАРТ, Нужно попробовать восстановить архивы, сделать нужные обновления и подготовить 1ый к продолжению работы (возможно с донастройкой), 2ой надо сделать на на WP с выбранной темой шаблона на рус языке и подготовить к наполнению.

Далее нужно техническое сопровождение. Сайты для 1 человека ( для продвижения специалиста, для услуг)