Восстановить работу 1сайта и запустить 2ой сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка430 просмотров

есть хостинг с действующим аккаунтом на котором 2 года назад сохранен и скачен архив:  сайт был полностью. настроен на ОПЕНКАРТ,  Нужно попробовать восстановить архивы, сделать нужные обновления и подготовить 1ый к продолжению работы (возможно с донастройкой), 2ой надо сделать на на WP с выбранной темой шаблона на рус языке и подготовить к наполнению.

Далее нужно техническое сопровождение. Сайты для 1 человека ( для продвижения специалиста, для услуг)

OpencartWordPress
3 года назад
guest_16567018037595
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Эдуард
 
52 года
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад