Требуется настроить LAN-соединение между двумя MikroTik, которые ранее подключались через VPN. Установлена оптика между офисами и подключена в порты. Необходимо правильно настроить сеть для обеспечения связи между офисами.
Установить Капча и обслуживание сайта
Установить защиту от Ботов и почистись сайт
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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