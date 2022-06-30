Настроить бесплатный cloudflare (выстроить настройки фаирвола)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт3 заявки269 просмотров

Оставляйте ваш телеграм

Cloudflare
3 года назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
20 часов назад
99 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Системное администрирование
Руслан
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Увеличение скорости загрузки сайта на Тильде

    Необходимо увеличить скорость загрузки одностраничного сайта на Тильде, который хорошо работает на десктопе, но требует 8 секунд на мобильных устройствах. Задача включает выявление причин медленной загрузки и оптимизацию для улучшения работы прелоадера.

    Tilda
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить Hetzner, почтовый сервер и облачное хранилище.

    Требуется настройка серверов на Hetzner с установленным Proxmox. Необходимо добавить 2 IP адреса, установить pfsense для организации сети, настроить почтовый сервер на первом IP и облачное хранилище nextcloud на втором. Также требуется установить сервер резервного хранилища для почтового и облачного хранилища.

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенос сайта с локального сервера (у меня на компьютере) на хостинг

    Требуется помощь в переносе сайта с локального сервера на хостинг. На локальной машине установлен WordPress с плагином Duplicator Pro. При переносе возникают проблемы с архиватором на хостинге. Возможен удаленный доступ через TeamViewer или другой удобный способ. Все необходимые пароли будут предоставлены.

    WordPress
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настроить связку GOIP 8 и SIMBANK 32

    $499

    Требуется настроить связку GOIP 8 и SIMBANK 32, включая конфигурацию sms-сервера и виртуальной АТС на VPS. Необходимо обеспечить получение смс на почту или в Telegram, настроить sip-аккаунты для звонков через софтфон, отправку смс с сим-карт и горячую ротацию симок с определением портов GOIP.

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Восстановить работу 1сайта и запустить 2ой сайт

    Необходимо восстановить архив сайта на OpenCart, провести обновления и подготовить к работе. Также требуется создать новый сайт на WordPress с выбранной темой на русском языке и подготовить его к наполнению. После завершения работ требуется техническое сопровождение для двух сайтов, предназначенных для продвижения специалиста и услуг.

    OpencartWordPress
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить PBX на впсе для исходящих звонков

    Требуется настроить PBX на VPS для организации исходящих звонков и авто-дозвона по базе абонентов. Транк предоставляется. Ищем специалиста с опытом в системном администрировании.

    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправление ошибки сайта

    Необходимо исправить ошибку на самописном сайте, при нажатии на иконку конвертика возникает ошибка, вместо открытия переписки с учениками. Используемый стек: JavaScript, React, NextJS для фронтенда и NodeJS, Strapi для бэкенда, с развертыванием в Docker. Сервер настроен с Nginx для проксирования.

    JavaScriptMySQLNext.jsNginxNode.js
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка платежной системы

    Требуется настроить платежную систему в интернет-магазине на платформе Shopify. Необходима оптимизация для корректного приема платежей и конфигурация всех необходимых параметров. Ожидается опыт работы с Shopify и знание особенностей настройки платежных систем.

    Shopify
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Помощь с поднятием Gitlab

    $50

    Необходимо выполнить установку Gitlab на сервер с операционной системой Ubuntu 18.04. Также потребуется решить несколько мелких задач в процессе настройки. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с Gitlab и системным администрированием.

    Ubuntu
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Выполнить подготовку серверов

    Требуется выполнить подготовку 5 серверов: обновить программное обеспечение, установить антивирус и восстановить индексные файлы на двух сайтах. Также необходимо выяснить причины исчезновения файлов, включая IP-адрес и пользователя, который их удалил.

    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад