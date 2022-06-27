Увеличение скорости загрузки сайта на Тильде

Здравствуйте! Сайт одностраничный, сделан на Тильде, с добавлением проверенных кодов и максимально сжатыми изображениями. Хорошо загружается на десктопе, но почти не грузится на телефоне — на загрузку уходит 8 секунд и прелоадер не может нормально работать. Нужно выявить причину и увеличить скорость загрузки на мобильных устройствах