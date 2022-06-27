Увеличение скорости загрузки сайта на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка236 просмотров

Здравствуйте! Сайт одностраничный, сделан на Тильде, с добавлением проверенных кодов и максимально сжатыми изображениями. Хорошо загружается на десктопе, но почти не грузится на телефоне — на загрузку уходит 8 секунд и прелоадер не может нормально работать. Нужно выявить причину и увеличить скорость загрузки на мобильных устройствах

Tilda
3 года назад
guest_16570072719655
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Борис
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад