Александр Sizam4ikSizam4ik
Создание и поддержка проектов на любых CMS. Приоритет - Joomla, WordPress.
Использую сам и рекомендую Вам вот этот хостинг.
Перенос (обновление) проектов на CMS Joomla 1.5.x / 2.5.x до 3.9.x.
Перенос (обновление) проектов на CMS WordPress до 6.x.
Перенос (обновление) проектов на CMS PHPBB.
Техническая оптимизация (Google PageSpeed).
Создание, установка и настройка SSL сертификатов (https).
Создание компаний и ведение контекстной рекламы.
Создание Private Blog Network.
Чистка проектов от вирусов, установка защиты.
Перенос/переезд/восстановление проектов.
Оптимизация баз данных.
Системы мгновенных уведомлений о заказах, сообщениях в Telegram.
Готовые решения для образовательных учреждений (системы дистанционного обучения и тестирования).
Качественная html-вёрстка (кроссбраузерность, валидность).
Персональный аттестат webmoney - BL 200+
Всегда разумные цены, поддержка после выполнения работ.
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