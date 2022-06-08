Sizam4ik

Александр Sizam4ik

 
42 годаПольша/Бельско-Бяла
17 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Создание и поддержка проектов на любых CMS. Оптимизация, обновление, чистка от вирусов, администрирование.

Создание и поддержка проектов на любых CMS. Приоритет - Joomla, WordPress.

Использую сам и рекомендую Вам вот этот хостинг.

Перенос (обновление) проектов на CMS Joomla 1.5.x / 2.5.x до 3.9.x.

Перенос (обновление) проектов на CMS WordPress до 6.x.

Перенос (обновление) проектов на CMS PHPBB.

Техническая оптимизация (Google PageSpeed).

Создание, установка и настройка SSL сертификатов (https).

Создание компаний и ведение контекстной рекламы.

Создание Private Blog Network.

Чистка проектов от вирусов, установка защиты.

Перенос/переезд/восстановление проектов.

Оптимизация баз данных.

Системы мгновенных уведомлений о заказах, сообщениях в Telegram.

Готовые решения для образовательных учреждений (системы дистанционного обучения и тестирования).

Качественная html-вёрстка (кроссбраузерность, валидность).

Персональный аттестат webmoney - BL 200+

Всегда разумные цены, поддержка после выполнения работ.

WordPressHTMLJoomla
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
100%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
19
безопасных платежей
ТОП-5
Служба поддержки
ТОП-10
Системное администрирование
ТОП-20
Тестирование сайтов
ТОП-50
Встраиваемые системы
ТОП-50
Системы управления (CMS)
ТОП-50
Базы данных
ТОП-50
Интернет-магазины
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Лучший разработчик CMS ноября
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Отзывы заказчиков
RomanGiftPic
42 годаУкраина
год в сервисе
Был
25 дней назад
$50
10 баллов
2 месяца назад
Удалить вирус редирект на сайте Wordpress
Отличный специалист, профессионал с которым очень комфортно работать! Абсолютно понятная обратная связь. Быстро и качественно выполненная работа. По итогу понятные и полезные рекомендации. Спасибо за помощь и сотрудничество.
Спасибо Вам! Оперативно и продуктивно, когда есть моментальная обратная связь. Оплата также моментальная, очень приятно!
Ответный отзыв
Max_Sinoptik
Максим 
46 летБолгария
2 года в сервисе
Был
17 дней назад
$5
10 баллов
год назад
Проблема с сайтом на Joomla
Александр справился с задачей молниеносно. Буду обращаться к нему и впредь.
Всё по делу и мгновенная оплата. Спасибо, был рад помочь!
Ответный отзыв
Nonplastik
42 годаЭстония
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
$15
10 баллов
год назад
Установить Капча и обслуживание сайта
Все выполнено быстро и эффективно как всегда)
Спасибо, как всегда очень приятно с Вами работать. И отдельное спасибо за оплату!
Ответный отзыв
MakeItInDenim
Екатерина 
42 годаЧехия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$70
10 баллов
2 года назад
Wordpress site "оздоровить"
Работа выполнена быстро и профессионально. Приятно и легко общаться. Огромная благодарность!
Спасибо за возможность поработать с таким интересным проектом! Моментальные ответы на уточняющие вопросы и оплата. Очень приятный и конструктивный диалог, ещё раз спасибо!
Ответный отзыв
sdvstyle
Дмитрий 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$20
10 баллов
2 года назад
Настроить тему Newsblock для сайта на Wordpress
Оперативно и качественно, как всегда!
Спасибо большое за очередной проект и моментальную оплату. Очень приятно!
Ответный отзыв
Веб-программирование
109 отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#126
Системы управления (CMS)
76 отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#24
HTML-верстка
25 отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#287
Системное администрирование
20 отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#9
Сайты «под ключ»
16 отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#64
Интернет-магазины
11 отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#44
Тестирование сайтов
9 отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#12
Наполнение сайтов
9 отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#84
Служба поддержки
4 отзыва
$5/час
от $5от 1 часа
#4
Базы данных
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 часа
#37
Встраиваемые системы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#23
Разработка игр
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#65
Шрифты
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#79
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#88
Системное программирование
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#91
Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#120
Тестирование ПО
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#158
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