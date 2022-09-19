Требуется осуществить перенос сайта с платформы Wix на WordPress. Необходимо перенести большое количество фотографий и несколько текстовых страниц. Дизайн можно сохранить, либо предложить готовый шаблон с доработкой, соответствующий простой структуре существующего сайта.
Проблема с сайтом на Joomla
Нужно восстановить вход в админку сайта. Сейчас она редиректит при открытии адреса /administrator/, даже не показывая саму форму входа.
Выбранный исполнитель
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