Проблема с сайтом на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка36 просмотров

Нужно восстановить вход в админку сайта. Сейчас она редиректит при открытии адреса /administrator/, даже не показывая саму форму входа.

Joomla
3 года назад
Max_Sinoptik
Максим 
47 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
25 дней назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Александр справился с задачей молниеносно. Буду обращаться к нему и впредь.
Всё по делу и мгновенная оплата. Спасибо, был рад помочь!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
25 дней назад
3 года назад