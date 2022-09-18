Нужно поставить freekassa на сайт CMS Joomla 3.ххх

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка187 просмотров

Здравствуйте

Нужен специалист который сможет прикрутить на сайт freekassa.ru - на сайте уже стоят Юкасса и Единая касса нужно поставить 3ю.

Нужен человек с опытом.

Пишите цену и срок выполнения.

Joomla
3 года назад
Arturich
Артур 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Владимир
 
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год назад
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3 года назад