Создать многостраничный сайт на шаблонизаторе Smarty

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Нужно развернуть сайт из готовой верстки на 1000+ типовых страниц с помощью Smarty PHP Template Engine | Smarty)

Пожалуйста, обращайтесь ТОЛЬКО ТЕ, КТО ИМЕЕТ ОПЫТ РАБОТЫ С НИМ!

PHP
3 года назад
info0001231
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров