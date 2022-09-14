Правки анимации на AOS.js

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Закрыт1 заявка940 просмотров

Добрый день!

Имеется сайт под управлением WordPress, главная страница в формате лендинга со сложной анимацией на aos.js, необходимо сделать небольшие правки.

Сайт и ТЗ в личные сообщения.

WordPress
3 года назад
4337003
Михаил 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Детюков
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад