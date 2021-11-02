Добрый день! Имеется сайт под управлением WordPress, главная страница в формате лендинга со сложной анимацией на aos.js, необходимо сделать небольшие правки. Сайт и ТЗ в личные сообщения.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрытгод назад
- $20
Добрый день! Необходимо создать виджет для Elementor. Виджет выводит статичный контент, несколько блоков при клике на каждый из блоков открывается всплывающее окно. Имеется сверстанный html, необходимо сделать из него виджет для ElementorСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день! Требуется сверстать блок для сайта на WP. Блок содержит 12 ячеек. 6 ячеек показываются сразу: 1. ячейка шириной 3/12 2. ячейка шириной 9/12 следующая строка 3-6 ячейки шириной 3/12 Кнопка "показать все" Оставшиеся ячейки показываются при клике на кнопку "показать все" ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Для сайта техцентра необходимо написать 5 статей по ремонту и техническому обслуживанию разных моделей автомобилей Мерседес. Объем около 3500 знаков без пробелов. Структура статьи: [list][*]Вступительный тест - 500 зн. (продающий текст)[*]Заголовок "Регламент обслуживания {model}"[*]Текст про обслуживание ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Здраствуйте! Имеется сайт под управлением WP, контент собран в Elementor, необходимо сделать несколько правок: - Сделать в шапке слайдер - Переверстать подвал для мобильных устройств - Пара мелких правокHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
- $20
Здраствуйте! На сайте под управлением WP необходимо сделать несколько правок: - добавить overlay для слайдера - поменять меню в шапке - еще несколько мелочейЗавершен2 года назад
Здраствуйте! На сайте под управлением MODx, после обновления появились небольшие проблемы: 1. Формы отваливаются 2. При добавление файлов/фото не видно файловую системуСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $200
Добрый день и с наступающим НГ! Необходимо сверстать одностраничный лендинг в HTML. Макет в Figma. Пожелания: Pixel Perfect, адаптив. Структура макета: 1. Слайдер 2. Тезисы 3. О компании 4. ...HTML-верстка67 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Здравствуйте! К одностраничному сайту на WP нажно подключить оплату через ПС Юкасса. На одной странице располагается в разных блока 6 кнопок купить, для 6 типов одного продукта. Нужно по клику на кнопку купить показывать модальное окно ...Завершен2 года назад
- $100
Здравствуйте! Доработка плагина для DLE - Kylshop: 1. Потребуется изменить структуру вывода вариантов товара (как на скрине). 2. Подключить платежную систему https://self.payanyway.ru/ , дополнение к плагину Kylshop есть.Завершен2 года назад
- $30
Добрый день! Недавно был взломан сайт на базе MODX. Бекапы к сожалению не сохранились (то что сайт взломан заметили через месяц и бекапы были уже с взломанным сайтом). Смоги восстановить только одну из первых версий сайта от ...Завершен2 года назад
- $10
Всем привет! Есть готовый скрипт, передающий в форму заказа выбранное значение. Необходимо подключить скрипт к новым страницам сайта.Завершен2 года назад
Добрый день! Имеется сайт на WP - необходимо внести ряд правок: 1. Добавить видео в фон в шапку 2. Поменять изображения фона в контенте 3. Изменить размеры шрифтов 4. Доработать анимацию 5. Изменить прелоадерЗавершен3 года назад
- $30
Добрый день! Есть небольшой список правок по ИМ на Insales. В мобильной версии: [list=1][*]На главной добавить стрелки в слайдер "популярные товары"[*]На главной выровнять баннеры "технологии", "применение"[*]Добавить чекбокс в форму в футере[/list] Время от времени появляется еще правки, ...Завершен3 года назад
- $150
Добрый день! Есть макет сайта-портфолио в Figma, необходимо на базе него создать сайт на WP. Функционал довольно простой: - Главная страница с перечнем годов - Страница портфолио с контентом Заголовок, Дата, Текст, Фото галерея, Музыкальные треки, Видео. Весь контент ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
- $80
Необходимо создать форму в таблице с расписанием обучающих мероприятий.Завершен3 года назад
- $100
Добрый день! Необходимо сверстать макет лэндинга. Верстка одной страницы + простейшая анимация. Макет в Figma. Делать инфоблоки для контента и не нужно, только пара форм и часть текста в include.HTML-верстка25 заявокЗакрыт3 года назад
- $170
Здраствуйте! Имеется сайт автотехцентра на базе Битрикс. Продвижение идет более 2х лет, в последнее время позиции сайта перестали расти. Необходима консультация по устранению ошибок мешающих росту сайта. Возможно дальнейшее сотрудничество.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $30
Добрый день! Для сайта работающего на Битрикс необходимо настроить редирект для продуктов в каталоге, что бы товары имели только один url. Подробная информация в ЛС.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $80
Добрый день! Необходимо собрать семантическое ядро для сайта компании по созданию декораций. Имеется: - сайт-лендинг с информацией о компании - основные ключевые слова Хотим получить: - семантическое ядро - до 5000 ключевых слов с кластеризацейПоисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт3 года назад