4337003

Михаил 4337003

 
35 летПольша/Вроцлав
5 лет на фриланс-бирже
Был
15 дней назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
91%
фрилансеров рекомендуют
$662
выплачено фрилансерам
65%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
10
безопасных платежей

  • Правки анимации на AOS.js

    Добрый день! Имеется сайт под управлением WordPress, главная страница в формате лендинга со сложной анимацией на aos.js, необходимо сделать небольшие правки. Сайт и ТЗ в личные сообщения.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Виджет для Elementor

    $20

    Добрый день! Необходимо создать виджет для Elementor. Виджет выводит статичный контент, несколько блоков при клике на каждый из блоков открывается всплывающее окно. Имеется сверстанный html, необходимо сделать из него виджет для Elementor

    HTMLElementor
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка блока: слайдер с контентом в всплывающим окне

    Добрый день!  Требуется сверстать блок для сайта на WP.  Блок содержит 12 ячеек. 6 ячеек показываются сразу: 1. ячейка шириной 3/12 2. ячейка шириной 9/12 следующая строка 3-6 ячейки шириной 3/12 Кнопка "показать все" Оставшиеся ячейки показываются при клике на кнопку "показать все" ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Статьи: ремонт и ТО Мерседес

    Добрый день! Для сайта техцентра необходимо написать 5 статей по ремонту и техническому обслуживанию разных моделей автомобилей Мерседес. Объем около 3500 знаков без пробелов. Структура статьи: [list][*]Вступительный тест - 500 зн. (продающий текст)[*]Заголовок "Регламент обслуживания {model}"[*]Текст про обслуживание ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Правки сайта

    $20

    Здраствуйте! Имеется сайт под управлением WP,  контент собран в Elementor, необходимо сделать несколько правок: - Сделать в шапке слайдер - Переверстать подвал для мобильных устройств - Пара мелких правок

    WordPressElementor
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработать сайт на modx

    Здраствуйте! На сайте под управлением MODx, после обновления появились небольшие проблемы: 1. Формы отваливаются 2. При добавление файлов/фото не видно файловую систему

    MODX
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка в HTML

    $200

    Добрый день и с наступающим НГ! Необходимо сверстать одностраничный лендинг в HTML. Макет в Figma. Пожелания: Pixel Perfect, адаптив. Структура макета: 1. Слайдер 2. Тезисы 3. О компании 4. ...

    HTMLFigma
    HTML-верстка67 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Подключение к одностраничику на WP ПС Юкасса

    $50

    Здравствуйте!  К одностраничному сайту на WP нажно подключить оплату через ПС Юкасса. На одной странице располагается в разных блока 6 кнопок купить, для 6 типов одного продукта. Нужно по клику на кнопку купить показывать модальное окно ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Доработка плагина Kylshop

    $100

    Здравствуйте! Доработка плагина для DLE - Kylshop: 1. Потребуется изменить структуру вывода вариантов товара (как на скрине). 2. Подключить платежную систему https://self.payanyway.ru/ , дополнение к плагину Kylshop есть.

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Восстановление сайта MODX из web.archive.org

    $30

    Добрый день! Недавно был взломан сайт на базе MODX. Бекапы к сожалению не сохранились (то что сайт взломан заметили через месяц и бекапы были уже с взломанным сайтом). Смоги восстановить только одну из первых версий сайта от ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Правки сайта-портфолио

    Добрый день! Имеется сайт на WP - необходимо внести ряд правок: 1. Добавить видео в фон в шапку 2. Поменять изображения фона в контенте 3. Изменить размеры шрифтов 4. Доработать анимацию 5. Изменить прелоадер

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • ИМ на Insales - правки верстки

    $30

    Добрый день! Есть небольшой список правок по ИМ на Insales. В мобильной версии: [list=1][*]На главной добавить стрелки в слайдер "популярные товары"[*]На главной выровнять баннеры "технологии", "применение"[*]Добавить чекбокс в форму в футере[/list] Время от времени появляется еще правки, ...

    InSales
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт-портфолио на Wordpress

    $150

    Добрый день! Есть макет сайта-портфолио в Figma, необходимо на базе него создать сайт на WP. Функционал довольно простой: - Главная страница с перечнем годов - Страница портфолио с контентом Заголовок, Дата, Текст, Фото галерея, Музыкальные треки, Видео. Весь контент ...

    WordPressFigma
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка макета для Битиркс

    $100

    Добрый день! Необходимо сверстать макет лэндинга. Верстка одной страницы + простейшая анимация. Макет в Figma. Делать инфоблоки для контента и не нужно, только пара форм и часть текста в include.

    FigmaВерстка макетаВерстка одной страницы
    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение сайта техцентра

    $170

    Здраствуйте! Имеется сайт автотехцентра на базе Битрикс. Продвижение идет более 2х лет, в последнее время позиции сайта перестали расти. Необходима консультация по устранению ошибок мешающих росту сайта. Возможно дальнейшее сотрудничество.

    Битрикс
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Редирект в каталоге. Сайт на Битрикс.

    $30

    Добрый день! Для сайта работающего на Битрикс необходимо настроить редирект для продуктов в каталоге, что бы товары имели только один url. Подробная информация в ЛС.

    БитриксСайт на Битрикс
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Семантическое ядро + кластеризация

    $80

    Добрый день! Необходимо собрать семантическое ядро для сайта компании по созданию декораций. Имеется: - сайт-лендинг с информацией о компании - основные ключевые слова Хотим получить: - семантическое ядро - до 5000 ключевых слов с кластеризацей

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
Osthed
Глеб 
21 годРоссия
2 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$25
10 баллов
2 года назад
Верстка блока: слайдер с контентом в всплывающим окне
Всё отлично!
+
Ответный отзыв
Liquidator371
Абдурахман 
21 годКазахстан
2 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
$22
5 баллов
2 года назад
Правки сайта
В целом норм. Но из-за того что постановка задачи была непонятно произошли недопонимание. Было сделано 95% работы а заказчик оплатил 70%. Также пропадал и не отвечал часто растягивая сроки. А так интересно было поработать.
В целом неплохо. К сожалению смог выполнить только часть работы, придется искать другого исполнителя, смета пропорционально работе уменьшена.
Ответный отзыв
coder0204
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
2 года назад
Правки верстки на сайте под WP
Четкое ТЗ, быстрая оплата Рекомендую! Спасибо за работу!
Все правки сделаны быстро и качественно. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
2 года назад
Подключение к одностраничику на WP ПС Юкасса
Понравилось работать с Михаилом, четкое ТЗ, всегда на связи, оплата сразу. Рекомендую!
Спасибо за работу! Задача выполнена быстро и качественно!
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DP_Studio
Дмитрий 
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$100
10 баллов
2 года назад
Доработка плагина Kylshop
Работаем не первый раз, очень приятный в общении заказчик, всегда четкое тз. Рекомендую.
Все прошло хорошо, спасибо за работу!
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